Студент одесского университета готовил экологический теракт в регионе, — СБУ

Мужчина сотрудничал с фсб, разведывал места возможного базирования и маршруты перемещения Сил обороны.

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В Одесской области задержали мужчину, который сотрудничал с фсб и готовил экологический теракт в регионе. Об этом сообщает СБУ.

Агентом оказался студент одесского университета. Осенью 2023 года на него дистанционно вышел кадровый сотрудник фсб, личность которого уже идентифицирована киберспециалистами СБУ.

Главной его задачей было выявление и передача координат, где хранятся токсичные вещества, в том числе склады и хранилища с пестицидами.

Также он разведывал места возможного базирования и маршруты перемещения ВСУ.

По указанным геолокациям оккупанты планировали осуществить воздушные атаки с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed.

Как сообщается, враг надеялся спровоцировать экологическую беду на территории Одесской области и таким образом расшатать внутреннюю обстановку.

Для сбора сведений вражеский приспешник начал работать таксистом и под видом перевозки пассажиров фиксировал локацию «нужных» объектов.

Его задержали во время выполнения вражеского задания. В ходе обысков у него изъяли все гаджеты, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Агенту сообщено о подозрении в государственной измене.

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