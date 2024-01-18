В переходе возле станции метро «Святошин» в Киеве заметили трещины – объект обследовали

Специалисты провели плановое обследование конструкций, а именно, деформационного шва.

Источник фото: budport.com.ua

В Киеве подземный переход возле метро «Святошин» обследовали специалисты. Они осмотрели деформационный шов на конструкциях. Ситуация в подземном переходе не отразилась на работе станции метро.

Об этом, по информации КП «Киевский метрополитен», сообщили в КГГА.

«Для выполнения работ, в частности, в месте прохождения деформационного шва, была проведена частичная его расшивка. Обследование проводилось для дальнейшего усиления гидроизоляции. После проведения всех необходимых работ облицовка конструкций будет восстановлена», – отметили в КП.

Станция и переходы работают в обычном режиме.

В СМИ пишут, что обследование объекта провели после обнаружения трещин на потолке подземного перехода.

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