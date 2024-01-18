Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена из-за незадекларированных часов

Шварценеггер не задекларировал часы бренда Audemars Piguet, которые пытался провезти в ЕС.

Источник фото: CNN

Арнольда Шварценеггера может ждать уголовная ответственность за то, что он не задекларировал часы по прибытии в Германию, - сообщает CNN, ссылаясь на пресс-службу Мюнхенской таможни. Отмечается, что речь идет о часах швейцарского люксового бренда Audemars Piguet.

Пресс-секретарь Мюнхенской таможни Томас Майстер рассказал, что Шварценеггер не задекларировал товар, который импортировался из стран вне ЕС, чтобы остаться в ЕС, а этот процесс является обязательным для всех. После длительной задержки его отпустили.

Источник, близкий к актеру, сообщил, что речь шла о часах швейцарского бренда класса люкс Audemars Piguet. Шварценеггер сотрудничал с таможенниками и честно отвечал на их вопросы. Актер согласился доплатить налоги за часы, однако оплата была осложнена техническими неполадками в банкомате и часовой комедией ошибок. В конце концов, Шварценеггер произвел оплату наличными.

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