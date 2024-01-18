Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия прекратил отставку двух судей, подозреваемых в коллаборационистской деятельности

Бывшие украинские судьи Тамара Мищенко и Наталья Купавская стали судьями так называемого «Запорожского областного суда».

Кабмин внес изменения в порядок подтверждения военнослужащими статуса лиц, непосредственно участвующих в осуществлении мер по обеспечению нацбезопасности

Речь идет о подтверждении статуса лиц, принимающих непосредственное участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф, с целью применения льготы по налогообложению военным сбором.

Сколько получает в НАПК руководитель Департамента антикоррупционной политики Дмитрий Калмыков, претендующий на главу Агентства

На главу НАПК претендует руководитель Департамента антикоррупционной политики Дмитрий Калмыков, - какое вознаграждение он получал в Агентстве и являясь экспертом ОО.

С первой попытки экзамен на знание ПДД сдают только 28% желающих получить водительское удостоверение, а экзамен на умение управлять транспортом – 37%

В 2024 году условия сдачи экзаменов на право управления автомобилем станут еще более жесткими.

Среди чиновников, получающих зарплаты при поддержке США, проведут опрос в Дії, - Михаил Федоров

Опрос нужен для демонстрации партнерам большей подотчетности и касается тех госслужащих, кто в течение 2022–2023 годов получал зарплаты за счет прямой бюджетной поддержки США, - глава Минцифры Михаил Федоров.

  1. В мире

Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена из-за незадекларированных часов

11:57, 18 января 2024
Шварценеггер не задекларировал часы бренда Audemars Piguet, которые пытался провезти в ЕС.
Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена из-за незадекларированных часов
Источник фото: CNN

Арнольда Шварценеггера может ждать уголовная ответственность за то, что он не задекларировал часы по прибытии в Германию, - сообщает CNN, ссылаясь на пресс-службу Мюнхенской таможни. Отмечается, что речь идет о часах швейцарского люксового бренда Audemars Piguet.

Пресс-секретарь Мюнхенской таможни Томас Майстер рассказал, что Шварценеггер не задекларировал товар, который импортировался из стран вне ЕС, чтобы остаться в ЕС, а этот процесс является обязательным для всех. После длительной задержки его отпустили.

Источник, близкий к актеру, сообщил, что речь шла о часах швейцарского бренда класса люкс Audemars Piguet. Шварценеггер сотрудничал с таможенниками и честно отвечал на их вопросы. Актер согласился доплатить налоги за часы, однако оплата была осложнена техническими неполадками в банкомате и часовой комедией ошибок. В конце концов, Шварценеггер произвел оплату наличными.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео