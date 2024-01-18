Шварценеггера затримали в аеропорту Мюнхена через незадекларований годинник

Шварценеггер не задекларував годинник бренду Audemars Piguet, який намагався провезти в ЄС.

Джерело фото: CNN

Арнольда Шварценеггера може чекати кримінальна відповідальність через те, що він не задекларував годинник після прибуття до Німеччини, – повідомляє CNN, посилаючись на прес-службу Мюнхенської митниці. Зазначається, що йдеться про годинник швейцарського люксового бренду Audemars Piguet.

Прес-секретар Мюнхенської митниці Томас Майстер розповів, що Шварценеггер не задекларував товар, який імпортувався з країн поза ЄС, щоб залишитися в ЄС, а цей процес є обов'язковим для всіх. Після тривалої затримки його відпустили.

Джерело, близьке до актора, повідомило, що йшлося про годинник швейцарського бренду класу люкс Audemars Piguet. Шварценеггер співпрацював з митниками і чесно відповідав на їхні питання. Актор погодився доплатити податки за годинник, проте оплата була ускладнена технічними неполадками в банкоматі та годинниковою комедією помилок. Зрештою, Шварценеггер здійснив оплату готівкою.

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