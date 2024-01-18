Допомогу Україні розглянуть наступного тижня, — лідер республіканців у Сенаті

Мітч Макконнелл очікує, що сенатори розглянуть двопартійну угоду про фінансування України та безпеку кордонів наступного тижня.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл очікує, що розгляд двопартійної угоди щодо фінансування України та безпеки південних кордонів США відбудеться наступного тижня. Про це пише The Hill.

Він нагадав, що порядок денний Сенату контролюють демократи, але висловив упевненість, що учасники переговорів оприлюднять угоду про безпеку кордонів у найближчі кілька днів.

«Припускаю, що ми, очевидно, розглянемо це питання в Сенаті наступного тижня», – заявив Мітч Макконнелл.

Зазначається, що каменем спотикання залишаються розбіжність навколо повноважень президента стосовно умовно-дострокового звільнення мігрантів, затриманих на південному кордоні країни.

Макконнелл стверджує, що республіканські законодавці не повинні втратити можливість ухвалити пакет законів, спрямованих на усунення загроз національній безпеці, реформування законодавства про надання притулку та повноважень адміністрації щодо висилання мігрантів з країни.

За його словами, навіть якщо республіканці отримають контроль над Білим домом, Сенатом і Палатою представників після виборів 2024 року, вони, найімовірніше, не зможуть провести реформи у сфері безпеки кордонів, оскільки демократи заблокують їх у Сенаті.

«Ми сподіваємося отримати надійний пакет щодо кордону, – сказав лідер республіканців. – Я очікую, що це буде наступного тижня».

Водночас він визнав, що республіканці в Сенаті не впевнені, чи зможе будь-яка двопартійна угода також пройти через Палату представників, де спікер Майк Джонсон перебуває під постійним тиском консервативних колег.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер підтримав упевненість Макконнелла у швидкому досягненні згоди.

«Ми ближчі до цього, ніж будь-коли, – сказав він. – Уперше я налаштований оптимістично. Уперше я думаю, що шанси на укладення угоди в Сенаті є більшими, ніж на те, що вона не буде укладена. Це добра новина».

Нагадаємо, що Джо Байден закликав лідерів Конгресу ухвалити допомогу Україні.

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