У київському переході метро «Майдан Незалежності» обвалилася стеля: фото

На Майдані Незалежності в підземці впав шматок стелі на прохід, де ходять люди.

Джерело фото: Телеграм-канали

В Києві у переході біля станції «Майдан Незалежності» обвалилася частина стелі. За інформацією столичних Телеграм-каналів, великий шматок стелі впав на підлогу переходу, де ходять люди. Наразі стеля перебуває в аварійному стані, а її шматки відслоюються.

«Відлетіло прямо перед носом. Все інше також - ледь тримається. Добре, що нікому на голову не звалилося», - повідомили очевидці.

Інформації про постраждалих немає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.