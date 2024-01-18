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Ни сбережений, ни счетов, – как декларировал свое состояние кандидат на главу НАПК Александр Новицкий, который сам работал в НАПК

Кандидат на руководителя НАПК и нынешний глава Госинспекции архитектуры и градостроительства Украины Александр Новицкий и его семья в течение четырех лет не декларировали никаких денежных активов.

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В киевском переходе метро «Майдан Независимости» обвалился потолок: фото

10:24, 18 января 2024
На Майдане Независимости в подземке упал кусок потолка на проход, где ходят люди.
В киевском переходе метро «Майдан Независимости» обвалился потолок: фото
Источник фото: Телеграм-каналы
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В Киеве в переходе возле станции «Майдан Независимости» обвалилась часть потолка. По информации столичных Телеграмм-каналов, большой кусок потолка упал на пол перехода, где ходят люди. Сейчас потолок находится в аварийном состоянии, а его куски отслаиваются.

«Отлетело прямо перед носом. Все остальное также - едва держится. Хорошо, что никому на голову не свалилось», - сообщили очевидцы.

Информации о пострадавших нет.

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