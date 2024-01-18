На дорогах Украины увеличат количество камер фиксации нарушений ПДД на несколько сотен, — Белошицкий, видео

По словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции, аварий в местах, где установлены камеры, уменьшилось втрое.

На дорогах Украины увеличат количество камер фиксации нарушений ПДД на несколько сотен. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в эфире телемарафона.

Он отметил, что камеры устанавливаются только в местах, где наблюдается значительное количество ДТП. По его словам, статистика показывает, что аварий в местах, где есть камеры, стало меньше в три раза.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Украине запускается Единая система видеомониторинга состояния публичной безопасности. К указанной платформе будут подключены камеры видеонаблюдения, которые находятся на автодорогах государственного значения, в местах большого скопления людей, а также те камеры, которые подключены к муниципальным системам «Безопасный город».

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