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Ни сбережений, ни счетов, – как декларировал свое состояние кандидат на главу НАПК Александр Новицкий, который сам работал в НАПК

Кандидат на руководителя НАПК и нынешний глава Госинспекции архитектуры и градостроительства Украины Александр Новицкий и его семья в течение четырех лет не декларировали никаких денежных активов.

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На дорогах Украины увеличат количество камер фиксации нарушений ПДД на несколько сотен, — Белошицкий, видео

10:20, 18 января 2024
По словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции, аварий в местах, где установлены камеры, уменьшилось втрое.
На дорогах Украины увеличат количество камер фиксации нарушений ПДД на несколько сотен, — Белошицкий, видео
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На дорогах Украины увеличат количество камер фиксации нарушений ПДД на несколько сотен. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в эфире телемарафона.

Он отметил, что камеры устанавливаются только в местах, где наблюдается значительное количество ДТП. По его словам, статистика показывает, что аварий в местах, где есть камеры, стало меньше в три раза.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Украине запускается Единая система видеомониторинга состояния публичной безопасности. К указанной платформе будут подключены камеры видеонаблюдения, которые находятся на автодорогах государственного значения, в местах большого скопления людей, а также те камеры, которые подключены к муниципальным системам «Безопасный город».

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