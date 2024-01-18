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В НАПК предоставили обновленные разъяснения относительно конфликта интересов

10:39, 18 января 2024
Обновления учитывают законодательные изменения и содержат ответы на самые распространенные вопросы публичных служащих к НАПК.
В НАПК предоставили обновленные разъяснения относительно конфликта интересов
Источник фото: ck.tax.gov.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что обновило Методические рекомендации по применению отдельных положений Закона Украины «О предотвращении коррупции» в вопросах предотвращения и урегулирования конфликта интересов, соблюдения ограничений по предотвращению коррупции.

Как отмечается, обновления учитывают законодательные изменения и содержат ответы на самые распространенные вопросы публичных служащих к НАПК. В методических рекомендациях можно найти:

  • пошаговую инструкцию, которая поможет самостоятельно определить, есть ли у нее конфликт интересов;
  • информацию об особенностях применения внешнего контроля как одного из наиболее распространенных способов урегулирования конфликта интересов;
  • информацию об особенностях применения ограничений по совместительству и совмещению с другими видами деятельности в период действия военного положения, в том числе относительно военнослужащих, а также могут ли военнослужащие заниматься предпринимательской деятельностью;
  • подробные рекомендации по подготовке запроса в НАПК о получении индивидуального разъяснения о наличии/отсутствии конфликта интересов.

Также Методические рекомендации дополнены новыми примерами практического применения требований Закона. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

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