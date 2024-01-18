У НАЗК надали оновлені роз’яснення щодо конфлікту інтересів

Оновлення враховують законодавчі зміни та містять відповіді на найпоширеніші запитання публічних службовців до НАЗК.

Джерело фото: ck.tax.gov.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що оновило Методичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» у питаннях запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції.

Як зазначається, оновлення враховують законодавчі зміни та містять відповіді на найпоширеніші запитання публічних службовців до НАЗК. В методичних рекомендаціях можна знайти:

покрокову інструкцію, яка допоможе самостійно визначити, чи є у неї конфлікт інтересів;

інформацію про особливості застосування зовнішнього контролю як одного з найпоширеніших способів врегулювання конфлікту інтересів;

інформацію про особливості застосування обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності у період дії воєнного стану, в тому числі щодо військовослужбовців, а також чи можуть військовослужбовці займатися підприємницькою діяльністю;

детальні рекомендації стосовно підготовки запиту до НАЗК про отримання індивідуального роз'яснення про наявність / відсутність конфлікту інтересів.

Також Методичні рекомендації доповнено новими прикладами практичного застосування вимог Закону. Ознайомитися з ними можна за посиланням.

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