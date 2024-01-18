Обрано голову Глобинського районного суду Полтавської області

Суд очолила Світлана Мицик.

Фото: Глобинський районний суд Полтавської області

17 січня відбулися збори суддів Глобинського районного суду Полтавської області, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

За результатами таємного голосування головою Глобинського районного суду Полтавської області обрано суддю Світлану Мицик строком на три роки.

Раніше ми писали, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Крім того, обрано голову Іванівського районного суду Одеської області.

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