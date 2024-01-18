Як боротися за законні виплати військовим: бойові, поранення, звільнення, — дивіться онлайн Адвокат на Право ТВ

Правові аспекти та тонкощі отримання військовими виплат, прямий ефір на Право ТВ.

Виплати військовим 2024. Правові аспекти та тонкощі отримання виплат. Що робити, якщо не виплачують грошове забезпечення або додаткову винагороду? Куди звертатися? Як захистити права ефективно?

Вже сьогодні ви отримаєте інструментарій дій та практичні рекомендації.

Адже програма «Адвокат» на YouTube-каналі «Право ТВ» продовжує інформувати про права та обов’язки у військовий час.

18 січня о 13.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Система виплат та зміни щодо додаткової грошової винагороди військовому 2024. Як захистити свої права в разі недоплати в 100 тисяч гривень? Як оформити грошове забезпечення при пораненні, лікуванні та звільнення?»

Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з адвокатами Оксаною Доготер та Артемом Бондарем такі тематики:

⁃ Додаткова винагорода військовим за захист Батьківщини. 50 тисяч. 70 тисяч, 100 тисяч гривень. Кому передбачена? Які умови отримання та градації додаткових виплат? Які причини недоплат та як їх вирішувати? Приклади з практики адвокатів.

⁃ Виплати при пораненні, травмі, контузії, каліцтві, пов’язані з захистом Батьківщини. Які виникають проблемні моменти у взаємодії пораненого та військової частини? В якому разі виплачують одноразову виплату за поранення?

⁃ Поранення пов’язане з військовою службою та поранення пов’язане з захистом Батьківщини. Як різниця між цими поняттями впливає на грошові виплати?

⁃ Виплати на лікування. Чому армійцям приходиться лікуватися за власний рахунок?

⁃ Виплати при звільненні з військової служби. Як звільнитися відповідно до юридичної процедури аби виплати збереглися в повному передбаченому обсязі?

⁃ Строки давності щодо можливості отримання виплат. Як їх не порушити?

- Судова практика оскарження рішень по виплатам. В якому разі слід обирати судовий захист прав? Приклади з практики адвокатів.

Також протягом прямого ефіру ви зможете ставити ваші питання. Долучайтеся!

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