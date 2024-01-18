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Скільки отримує у НАЗК керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, який претендує на голову Агентства

На голову НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, - яку винагороду він отримував в Агентстві та будучи експертом ГО.

З першої спроби іспит на знання ПДД складають лише 28% бажаючих отримати посвідчення водія, а іспит на вміння керування автомобілем – 37%

У 2024 році умови складання іспитів на право керування автомобілем стануть ще більш жорсткими.

Серед чиновників, які отримують зарплати за підтримки США, проведуть опитування в Дії, - Михайло Федоров

Опитування потрібне для демонстрації партнерам більшої підзвітності і стосується тих держслужбовців, хто протягом 2022–2023 років отримував зарплати за рахунок Прямої бюджетної підтримки США, - очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Потрібно постійно інвестувати в боротьбу з корупцією, – спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер

За її словами, потрібне надійне керівництво Рахунковій палаті, а Бюро економічної безпеки має бути укомплектовано належним чином.

Кандидатка на голову НАЗК та екс-радниця Олександра Новікова Катерина Каплюк набула за час роботи у НАЗК 31 вид криптовалют

31 вид криптовалют, набутих за час роботи у НАЗК, задекларувала кандидатка на посаду голови НАЗК Катерина Каплюк.

  1. Правова позиція адвоката
  2. / В Україні

Як боротися за законні виплати військовим: бойові, поранення, звільнення, — дивіться онлайн Адвокат на Право ТВ

09:49, 18 січня 2024
Правові аспекти та тонкощі отримання військовими виплат, прямий ефір на Право ТВ.
Як боротися за законні виплати військовим: бойові, поранення, звільнення, — дивіться онлайн Адвокат на Право ТВ

Виплати військовим 2024. Правові аспекти та тонкощі отримання виплат. Що робити, якщо не виплачують грошове забезпечення або додаткову винагороду? Куди звертатися? Як захистити права ефективно?

Вже сьогодні ви отримаєте інструментарій дій та практичні рекомендації.

Адже програма «Адвокат» на YouTube-каналі «Право ТВ» продовжує інформувати про права та обов’язки у військовий час.

18 січня о 13.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Система виплат та зміни щодо додаткової грошової винагороди військовому 2024. Як захистити свої права в разі недоплати в 100 тисяч гривень? Як оформити грошове забезпечення при пораненні, лікуванні та звільнення?»

Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з адвокатами Оксаною Доготер та Артемом Бондарем такі тематики:

⁃ Додаткова винагорода військовим за захист Батьківщини. 50 тисяч. 70 тисяч, 100 тисяч гривень. Кому передбачена? Які умови отримання та градації додаткових виплат? Які причини недоплат та як їх вирішувати? Приклади з практики адвокатів.

⁃ Виплати при пораненні, травмі, контузії, каліцтві, пов’язані з захистом Батьківщини. Які виникають проблемні моменти у взаємодії пораненого та військової частини? В якому разі виплачують одноразову виплату за поранення?

⁃ Поранення пов’язане з військовою службою та поранення пов’язане з захистом Батьківщини. Як різниця між цими поняттями впливає на грошові виплати?

⁃ Виплати на лікування. Чому армійцям приходиться лікуватися за власний рахунок?

⁃ Виплати при звільненні з військової служби. Як звільнитися відповідно до юридичної процедури аби виплати збереглися в повному передбаченому обсязі?

⁃ Строки давності щодо можливості отримання виплат. Як їх не порушити?

- Судова практика оскарження рішень по виплатам. В якому разі слід обирати судовий захист прав? Приклади з практики адвокатів.

Також протягом прямого ефіру ви зможете ставити ваші питання. Долучайтеся!

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