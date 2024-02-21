Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики, — у гостях «Адвокат на Право ТВ» Валерій Сушкевич

Примусовий переогляд чоловіків 25-55 років з інвалідністю ІІ та ІІІ груп, здобутої після повномасштабного вторгнення: законодавче безправ’я чи ліквідація корупційних зловживань? Що стоїть за цією пропозицією законодавця? Яка доцільність таких дій? Чи можливий повторний огляд чоловіків з інвалідністю на законних підставах? Який порядок і процедура щодо підтвердження, зміни чи скасування ступеня обмеження життєдіяльності особи? Хто буде відповідальний за переогляд: МСЕК чи ВЛК чи певне новоутворене відомство? Чи існує у міжнародній практиці інститут переоглядів стану осіб з інвалідністю, або в Україні буде створене чергове "ноу-хау"? Чи не означають можливі зміни так звану «мобілізацію під шумок» осіб з інвалідністю?
Вже сьогодні ви отримаєте роз’яснення цієї тематики та практичні рекомендації. Адже програма «Адвокат» на YouTube-каналі «Право ТВ» продовжує інформувати про права та обов’язки у військовий час.
21 лютого о 14.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Примусовий переогляд осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп: справжні причини та наслідки. Як пропонують змінити мобілізацію для осіб з інвалідністю? Які ризики таких законодавчих новацій? Хто відповідатиме за зміни, а хто уникне відповідальності?
Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з правозахисником та головою Національної Асамблеї людей з інвалідністю України Валерієм Сушкевичем такі тематики:
- Процедура та порядок можливого переогляду для чоловіків призовного віку, які отримали інвалідність після початку повномасштабного вторгнення. Чи є законним ставити під сумнів інвалідність особи? Чи не є це порушенням конституційних прав та інших законодавчих актів?
- Які ризики виникатимуть під час проходження переогляду? Як їх уникнути? Чи не спричинить можлива новація більше корупційних зловживань та інших негативних наслідків, ніж позитивних змін?
- Які умови забезпечуються для проходження повторних медичних оглядів, якщо брати міжнародні стандарти?
- Сьогодні фактично особи з інвалідністю ІІ та ІІІ груп у більшості випадків визнаються придатними або обмежено придатними за рішенням ВЛК. Враховуючи цей факт, до яких наслідків можуть призвести переогляди осіб з інвалідністю за запропонованим законодавством?
- Чимало осіб в Україні є внутрішньо переміщеними, транспортне сполучення розірване. Які проблеми можуть виникнути, враховуючи той факт, що багато осіб проживає не за місцем реєстрації?
- Кримінальна відповідальність за відмову від огляду. Чи є логічним та взагалі правомірним вводити таку міру покарання? Чи це більше аби залякати, як то кажуть такий собі запобіжник?
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