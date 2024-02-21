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  1. У світі

У США суддя вистрілила в обличчя колишньому хлопцеві, а потім спитала у нього: «Що ти з собою зробив?»

19:45, 21 лютого 2024
Адвокат судді заявив, що його клієнтка не стріляла і очікує, що з неї буде знято всі звинувачення.
У США суддя вистрілила в обличчя колишньому хлопцеві, а потім спитала у нього: «Що ти з собою зробив?»
Фото: foxnews.com
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У США суддя Соня Макнайт підозрюється в тому, що вона вистрілила в обличчя колишньому хлопцеві, який спав, після того, як він покинув її і попросив виїхати з його квартири, передає foxnews.com.

Судді з Пенсільванії було пред'явлено звинувачення у замаху на вбивство та напад за обтяжливих обставин.

«Куля увійшла у праву частину особи жертви, пройшла через його голову по прямій лінії і трохи нижче очей вийшла з лівого боку обличчя», - йдеться у заяві окружного прокурора округу Камберленд.

Постраждалий вижив після вогнепального поранення, але в результаті осліп на одне око.

Згідно з письмовими свідченнями про арешт, отриманий агентством Associated Press, потерпілий, 54-річний Майкл МакКой вирішив завершити стосунки з суддею і неодноразово просив її залишити його будинок. Але 9 лютого він прийшов додому з ресторану та побачив її на своєму дивані в піжамі.

Чоловік сказав Соні, що хоче, щоб вона пішла, а потім пішов спати. Далі, згідно зі свідченнями, він прокинувся сліпим і з «сильним головним болем», коли Макнайт нібито запитала його: «Майк, що ти з собою зробив?».

Макнайт нібито зателефонувала в службу 911 близько першої години ночі і «не змогла пояснити, що сталося, і заявила, що вона спала і чула, як він кричав». За повідомленнями, потерпілий заявив поліції та працівникам лікарні, що не стріляв у себе.

Адвокат Макнайт заявив, що його клієнтка не стріляв і очікує, що з неї буде знято всі звинувачення.

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