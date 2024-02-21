В США судья выстрелила в лицо бывшему парню, а потом спросила у него: «Что ты с собой сделал?»

Адвокат судьи заявил, что его клиентка не стрелял и ожидает, что с нее будут сняты все обвинения.

Фото: foxnews.com

В США судью Соня Макнайт подозревается в том, что она выстрелила в лицо спящему бывшему парню после того, как он бросил ее и попросил переехать из его квартиры, передает foxnews.com.

Судье из Пенсильвании было предъявлено обвинение в покушении на убийство и нападении при отягчающих обстоятельствах.

«Пуля вошла в правую часть лица жертвы, прошла через его голову по прямой линии и немного ниже глаз вышла из левой стороны лица», - говорится в заявлении окружного прокурора округа Камберленд.

Пострадавший выжил после огнестрельного ранения, но в результате ослеп на один глаз.

Согласно письменным показаниям об аресте, полученным агентством Associated Press, потерпевший, 54-летний Майкл Маккой, расстался с судьей и неоднократно просил ее покинуть его дом. Но 9 февраля он пришел домой из ресторана и увидел ее на своем диване в пижаме.

Он сказал ей, что хочет, чтобы она снова ушла, а затем пошел спать. Далее, согласно показаниям, он проснулся слепым и с «сильной головной болью», когда Макнайт якобы спросила его: «Майк, что ты с собой сделал?»

Макнайт якобы позвонила в службу 911 около часа ночи и «не смогла объяснить, что произошло, и заявила, что она спала и слышала, как он кричал». По сообщениям, потерпевший заявил полиции и работникам больницы, что не стрелял в себя.

Адвокат Макнайт заявил, что его клиентка не стрелял и ожидает, что с нее будут сняты все обвинения.

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