Отпуск по подготовке дипломной работы: что нужно знать

Работникам, успешно обучающимся без отрыва от производства в заведениях высшего образования с заочной формой обучения, в течение учебного года предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска на период подготовки и защиты дипломного проекта.

В Управлении инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда объяснили, предоставляются ли отпуска для подготовки к дипломной работе.

Сотрудница, которая учится в университете на заочной форме, поинтересовалась, имеет ли она право на отпуск для написания дипломной работы.

Как пояснили, согласно ст. 216 КЗоТ, работникам, успешно обучающимся без отрыва от производства в заведениях высшего образования с заочной формой обучения, в течение учебного года предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска на период подготовки и защиты дипломного проекта, дипломной или творческой работы продолжительностью 4 месяца.

А ст. 217 предусматривает, что во время такого отпуска за работниками по основному месту работы сохраняется средняя заработная плата.

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