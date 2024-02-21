ИИ в работе с документами: Adobe объявила о выпуске AI Assistant

Adobe выпустила бета-версию AI Assistant для анализа PDF-файлов.

Источник фото: its.hku.hk

Американская компания Adobe Systems объявила о выпуске бета-версии своего нового помощника AI Assistant, который работает на основе искусственного интеллекта и направлен на анализ PDF-файлов. Эту информацию сообщили на официальном веб-сайте Adobe.

Согласно сообщению, помощник интегрирован в рабочие процессы Reader и Acrobat и способен мгновенно генерировать итоги, проводить аналитику длинных документов, отвечать на вопросы и форматировать информацию для обмена в электронных письмах, отчетах и презентациях.

AI Assistant использует те же модели искусственного интеллекта и машинного обучения, что и технология Acrobat Liquid Mode, которая облегчает просмотр PDF-файлов на смартфонах и планшетах.

"Искусственный интеллект предлагает более интеллектуальную работу с документами, превращая информацию в PDF-файлах в практичный, профессионально изложенный контент", - отметил старший вице-президент Adobe Document Cloud Абгигян Моди.

Бета-версию AI Assistant смогут опробовать пользователи Acrobat Individual, Pro, Teams и пробной версии Acrobat Pro начиная с 20 февраля. Кроме этого, "в ближайшие дни и недели" в Reader появятся другие функции AI Assistant.

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