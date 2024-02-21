ШІ в роботі з документами: Adobe оголосила про випуск AI Assistant

Adobe випустила бета-версію AI Assistant для аналізу PDF-файлів.

Джерело фото: its.hku.hk

Американська компанія Adobe Systems оголосила про випуск бета-версії свого нового помічника AI Assistant, який працює на основі штучного інтелекту і спрямований на аналіз PDF-файлів. Цю інформацію повідомили на офіційному веб-сайті Adobe.

Згідно з повідомленням, помічник інтегрований у робочі процеси Reader і Acrobat і здатний миттєво генерувати підсумки, проводити аналітику довгих документів, відповідати на запитання та форматувати інформацію для обміну в електронних листах, звітах і презентаціях.

AI Assistant використовує ті ж моделі штучного інтелекту та машинного навчання, що й технологія Acrobat Liquid Mode, яка полегшує перегляд PDF-файлів на смартфонах та планшетах.

«Штучний інтелект пропонує більш інтелектуальну роботу з документами, перетворюючи інформацію в PDF-файлах на практичний, професійно викладений контент», — зазначив старший віцепрезидент Adobe Document Cloud Абгігян Моді.

Бета-версію AI Assistant зможуть випробувати користувачі Acrobat Individual, Pro, Teams і пробної версії Acrobat Pro починаючи з 20 лютого. Крім цього, «найближчими днями й тижнями» у Reader з’являться інші функції AI Assistant.

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