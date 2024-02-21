Генконсул Польщі засудила ганебні дії фермерів на польсько-українському кордоні

Генконсул Польщі вибачилася перед Україною за дії польських фермерів на кордоні.

Джерело фото: westnews.info

Генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич засудила дії «польських» фермерів на польсько-українському кордоні і виразила свої вибачення «у воюючої України».

У своєму повідомленні Дзвонкевич відзначила, що не може проігнорувати ганебні дії, які відбуваються на кордоні між Польщею і Україною. Вона вибачилася перед українськими друзями і зазначила, що така поведінка не може бути справою справжніх поляків.

«Я не можу вдавати, що не бачу цих ганебних дій Польщі на польсько-українському кордоні. Прошу вибачення у вас, дорогі українські друзі. Те, що відбувається, не може бути справою рук моїх співвітчизників», – написала генеральна консулка на сторінці у Facebook.

Нагадуючи про події Варшавського повстання, дипломатка висловила своє здивування тим, що «польські» фермери і транспортники діють таким нечесним способом. Вона підкреслила, що справжній поляк ніколи не зрадить свого сусіда, який бореться за свободу, і закликала вибачити «у воюючої України».

«А що сьогодні роблять «польські» фермери і транспортники? Я не вірю, що вони поляки... Справжній поляк ніколи не вдарить ножем у спину сусіда, який бореться за свободу. Справа не у вимогах, а у формі протесту. Сором і ганьба. Прошу вибачення у воюючої України, вибачте», – додала дипломатка.

Нагадаємо, Президент Польщі Анджей Дуда шкодує, що польські фермери висипають українське зерно, але захищає їхнє право на протести.

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