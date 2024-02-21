Анджей Дуда шкодує, що польські фермери висипають українське зерно, але захищає їхнє право на протести

Президент Польщі Анджей Дуда зробив заяву про протести польських фермерів на кордоні з Україною.

Фото: prsa.pl

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував блокування польськими фермерами кордону з Україною. За його словами, влада не може обмежити право людей на протест. Про це Дуда заявив в інтерв’ю «Українському радіо».

Коментуючи подію, коли польські протестувальники висипали українське зерно на дорогу, він заявив, що шкодую, що такий інцидент стався.

«Я шкодую, що такі ситуації сталися, але, з іншого боку, прошу також пам'ятати, що Польща – демократична країна, де право на протест просто існує. І воно гарантоване Конституцією. Якщо є законний протест, цей протест просто толерантно сприймається і захищається», – сказав він.

За словами Дуди, сільськогосподарські профспілки діють незалежно від влади, й вона не може втручатись у їхні рішення блокувати кордон.

«Це певний конфлікт інтересів між фермерами і виробниками сільськогосподарської продукції в Україні… Вони просто бояться за своє існування, вони бояться за свої господарства. У них теж є кредити, які потрібно повертати, у них теж є сім'ї, які потрібно утримувати, у них теж є витрати, пов'язані з функціонуванням їхніх господарств», – додав президент Польщі.

Відповідаючи на питання, як вирішити цю ситуацію, Дуда заявив, що покладає надію на переговори – як це було під час протестів польських далекобійників.

«Сподіваюся, що і це питання вдасться вирішити так само – спокійно, шляхом переговорів. Як я вже казав: у нас в Польщі демократична система. У Польщі ніхто не може напасти на людей, які мирно протестують, які відстоюють свої інтереси», – зазначив він.

Раніше ми писали, що Польські фермери розпочали більш жорсткі обмеження руху транспорту на кордоні з Україною.

Нагадаємо, польські фермери висипали з вагонів українське зерно.

Раніше Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею. Він зазначив, що не можна сприймати як щось нормальне чи буденне те, що відбувається. Через Польщу проходить 5% нашого агроекспорту, тому, за словами Президента, насправді ситуація не у зерні, а у політиці.

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