Чи можливий повторний наступ росіян на Київ: відповідь Олексія Данілова

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у росіян зараз не ті можливості, які були на лютий 2022 року.

Фото: espreso.tv

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чи можуть російські окупаційні війська здійснити новий наступ на Київ. На це питання він відповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

За його словами, наразі у ворога не ті можливості, які у них були у лютому 2022 року, тому «не буде такого, що вони тут пануватимуть».

«Вони це збиралися робити ще тоді, коли в них були зовсім інші можливості. За ці 2 роки війни ми повбивали їм ті зуби, які у них були в лютому 2022-го року. Наші війська їх оточують, оточують, оточують і їх більше не стає», - сказав Данілов.

Ще Данилов торкнувся теми звернення рф за допомогою до Ірану та КНДР.

«Якби вони були здатні, вони б не зверталися до КНДР чи Ірану», - додав секретар РНБО.

Раніше Олексій Данілов розкрив ключовий фактор, що визначатиме завершення війни в 2024 році.

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