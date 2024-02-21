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Військово-лікарська комісія при ТЦК для військовозобов’язаних не повинна бути формальною: рішення суду

Проблеми громадян зі станом здоров’я мають бути ретельно досліджені медичними спеціалістами ВЛК .

Ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не підлягає апеляційному оскарженню, - Верховний Суд

Верховний Суд підкреслив, що перевірці в апеляційній інстанції підлягають лише ухвали слідчого судді, які пов'язані з можливістю істотного обмеження прав, свобод та інтересів особи або мають вирішальне значення для руху досудового розслідування чи кримінального провадження в цілому.

Прокурор наполягав на екстрадиції за запитом рф особи для притягнення до кримінальної відповідальності, - що вирішив Верховний Суд

У касаційній скарзі на рішення суду, яким було фактично скасовано задоволення запиту рф на екстрадицію особи, прокурор стверджував, що судом було проігноровано чинність для України Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року.

Кандидат на голову НАЗК Артем Хаванов пояснив, як суд позбавив його прав за керування авто у стані сп’яніння, та чому теща купила Porsche Macan

Уповноважений з антикорупційної діяльності Укрексімбанку Артем Хаванов під час співбесіди розповів про ситуацію із позбавленням прав за керування авто у стані сп’яніння, а також відповів, навіщо тещі Subaru Forester і Porsche Macan.

Працівники НАЗК та детективи НАБУ: стало відомо, хто вийшов у фінал конкурсу на голову НАЗК

Серед тих, хто увійшов до 10-ки фіналістів у конкурсі на голову НАЗК – екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський, детективи НАБУ Олександр Скомаров і Віктор Павлущик.

  1. В Україні

Чи можливий повторний наступ росіян на Київ: відповідь Олексія Данілова

08:51, 21 лютого 2024
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у росіян зараз не ті можливості, які були на лютий 2022 року.
Чи можливий повторний наступ росіян на Київ: відповідь Олексія Данілова
Фото: espreso.tv
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Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чи можуть російські окупаційні війська здійснити новий наступ на Київ. На це питання він відповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

За його словами, наразі у ворога не ті можливості, які у них були у лютому 2022 року, тому «не буде такого, що вони тут пануватимуть».

«Вони це збиралися робити ще тоді, коли в них були зовсім інші можливості. За ці 2 роки війни ми повбивали їм ті зуби, які у них були в лютому 2022-го року. Наші війська їх оточують, оточують, оточують і їх більше не стає», - сказав Данілов.

Ще Данилов торкнувся теми звернення рф за допомогою до Ірану та КНДР.

«Якби вони були здатні, вони б не зверталися до КНДР чи Ірану», - додав секретар РНБО.

Раніше Олексій Данілов розкрив ключовий фактор, що визначатиме завершення війни в 2024 році.

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