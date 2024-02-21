Возможно ли повторное наступление россиян на Киев: ответ Алексея Данилова

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у россиян сейчас не те возможности, которые были на февраль 2022 года.

Фото: espreso.tv

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, могут ли российские оккупационные войска осуществить новое наступление на Киев. На этот вопрос он ответил в интервью Наталье Мосейчук.

По его словам, сейчас у врага не те возможности, которые у них были в феврале 2022 года, потому «ее будет такого, что они будут здесь господствовать».

«Они собирались это делать еще тогда, когда у них были совсем другие возможности. За эти 2 года войны мы выбили им те зубы, которые у них были в феврале 2022 года. Наши войска их окружают, окружают, окружают, и их больше не становится», - сказал Данилов.

Еще Данилов затронул тему обращения рф за помощью к Ирану и КНДР.

«Если бы они были способны, они бы не обращались в КНДР или Иран», - добавил секретарь СНБО.

Ранее Алексей Данилов раскрыл ключевой фактор, определяющий завершение войны в 2024 году.

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