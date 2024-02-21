Либо Украина с нами договаривается, либо будет новое эмбарго на импорт товаров — польский чиновник

В Польше пригрозили новыми ограничениями на украинские агропродовольственные товары.

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак сообщил, что в настоящее время в правительстве рассматривается возможность введения одностороннего эмбарго на импорт агропродовольственных товаров из Украины. Об этом он сказал в эфире Polsat News.

По словам польского чиновника, подобный вариант не будет исключен в случае отсутствия сотрудничества с украинской стороны.

«Мяч на поле Украины. Либо вы договариваетесь с Польшей, либо мы будем вынуждены ввести дальнейшие ограничения на импорт украинских товаров» – сказал Михал Колодзейчак.

Сейчас Украина не может импортировать в Польшу пшеницу, кукурузу, подсолнечник и рапс.

Также Колодзейчак добавил, что 21 февраля пройдут переговоры между министром Чеславом Секерским и его украинским коллегой Николаем Сольским.

Ранее польские фермеры начали более жесткие ограничения движения транспорта на границе с Украиной.

Напомним, польские фермеры высыпали из вагонов украинское зерно.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал ситуацию на границе с Польшей. Он отметил, что нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыденное происходящее. Через Польшу проходит 5% агроэкспорта, поэтому, по словам Президента, на самом деле ситуация не в зерне, а в политике.

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