В больнице скончался второй украинский баскетболист, который был ранен в немецком Оберхаузене

В баскетбольном клубе сообщили, что состояние парня настолько резко ухудшилось, что врачи уже ничего не могли сделать для него.

Фото: fbu.ua

Как ранее сообщалось, в Германии убили 17-летнего баскетболиста из Украины, его друг попал в реанимацию. Позже стало известно о задержании нападавшего.

20 февраля стало известно, что в больнице скончался 18-летний украинский баскетболист Артем Козаченко, который пострадал во время нападения в немецком городе Оберхаузен. Об этом сообщил клуб ART Giants, за который выступал парень.

В ART Giants заявили, что Козаченко скончался от полученных серьезных травм.

«С момента жестокого нападения в Оберхаузен Артем находился в реанимации в больнице. К сожалению, за последние несколько дней его состояние настолько резко ухудшилось, что врачи уже ничего не могли сделать для него», – добавили там.

Добавим, главным подозреваемым в убийстве является 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения из Гельзенкирхена.

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