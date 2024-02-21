В больнице скончался второй украинский баскетболист, который был ранен в немецком Оберхаузене

Как ранее сообщалось, в Германии убили 17-летнего баскетболиста из Украины, его друг попал в реанимацию. Позже стало известно о задержании нападавшего.
20 февраля стало известно, что в больнице скончался 18-летний украинский баскетболист Артем Козаченко, который пострадал во время нападения в немецком городе Оберхаузен. Об этом сообщил клуб ART Giants, за который выступал парень.
В ART Giants заявили, что Козаченко скончался от полученных серьезных травм.
«С момента жестокого нападения в Оберхаузен Артем находился в реанимации в больнице. К сожалению, за последние несколько дней его состояние настолько резко ухудшилось, что врачи уже ничего не могли сделать для него», – добавили там.
Добавим, главным подозреваемым в убийстве является 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения из Гельзенкирхена.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.