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  1. В Украине

В Киеве мужчина поджег квартиру бывшей ради мести

09:02, 21 февраля 2024
Мужчине, который поджег квартиру бывшей подруги, объявлено подозрение.
В Киеве мужчина поджег квартиру бывшей ради мести
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Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который поджег квартиру бывшей подруги в качестве мести. По данным правоохранителей, мужчина устроил пожар, после чего был задержан полицией.

Происшествие произошло, когда женщина обратилась в Голосеевское управление полиции с сообщением о том, что ее бывший сожитель поджег ее квартиру. На место выехала следственно-оперативная группа, патрульная полиция и спасатели, которые быстро потушили пожар.

После задержания нарушителя его действия были объяснены обидой на бывшую подругу. По результатам следствия мужчине было объявлено подозрение по статье об умышленном повреждении имущества путем поджога. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное ему преступление грозит до десяти лет лишения свободы согласно действующему Уголовному кодексу Украины.

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