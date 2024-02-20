Российский суд продлил арест американского журналиста Гершковича, обвиняемого в шпионаже

Московский суд отклонил апелляцию адвокатов американского журналиста и оставил его под стражей еще на год.

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Московский суд отклонил апелляцию адвокатов американского журналиста Эвана Гершковича и оставил его под стражей по крайней мере до 30 марта. Гершкович, который является репортером московского бюро американского издания The Wall Street Journal (WSJ), останется за решеткой по меньшей мере еще год после своего ареста 29 марта 2023 года по обвинению в шпионаже в пользу США, - сообщает Голос Америки.

Судебное заявление, опубликованное 20 февраля, утверждает, что Гершкович останется под стражей до 30 марта 2024 года. Правительство США считает его задержание неправомерным, а само издание WSJ решительно отрицает обвинения в шпионаже.

Это уже второй год, когда Гершкович находится под стражей, а его адвокаты пытаются добиться его освобождения. По словам адвокатов, апелляция не касалась сути дела.

США уже давно выражали свое несогласие с арестом Гершковича, подчеркивая, что его задержка носит политический характер. Посол США в россии Линн Трейси, которая присутствовала на слушании, заявила, что обвинения против Гершковича безосновательны.

Напомним, что Гершкович был задержан во время рабочей поездки в Екатеринбурге. Доказательства, подтверждающие обвинения в шпионаже, так и не были обнародованы.

США продолжают работать над освобождением Гершковича и других американских граждан, которых удерживает в россии. Согласно Госдепу, это включает в себя не только Гершковича, но и бывшего морского пехотинца США Пола Вилана, который также содержится в российской колонии по обвинению в шпионаже.

Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер отметил, что США будут продолжать диалог с россией для попытки достижения освобождения своих граждан.

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