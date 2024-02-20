«Запорожский фланг под натиском оккупантов»: в ВСУ опровергли заявления журналистов CNN

CNN написало о 50 тысячах оккупантов на Запорожском направлении, однако в ВСУ заявили, что угроза не сравнится с Авдеевкой.

Источник фото: Генеральный штаб ВСУ

По информации CNN, обнародованной в понедельник, 19 февраля, оккупанты наращивают силы на юге Украины, в частности на Запорожском направлении. По неопределенным российским и украинским источникам издания, вражеская армия уже сконцентрировала около 50 тысяч военнослужащих на этом участке.

Представитель оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховий прокомментировал эту информацию в эфире телемарафона, отметив, что по сравнению с другими районами, например, с Авдеевкой, это направление имеет другие условия и обстоятельства. Он пояснил, что на Запорожском направлении, благодаря его значительной протяженности, противник распределяет свои силы вдоль линии фортификации.

"Эти несколько десятков тысяч человек из оккупационной армии не оказывают такого давления, как в Авдеевке, потому что это другие обстоятельства и условия. Запорожское направление имеет значительную протяженность, и противник распределяет все это количество вдоль этой линии своей фортификации", - сказал он.

Лиховий также отметил, что если российские силы решат уменьшить свое присутствие на флангах, украинские защитники могут воспользоваться этим и использовать эту возможность для ответных действий.

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