Зеленский создал военную администрацию в Вараше на Ровенщине и назначил руководительницу

Зеленский подписал указ о создании военной администрации в Вараше.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании городской военной администрации в Ровенской области, в частности в городе-спутнике АЭС - Вараше. Решение было принято в контексте военного положения, обеспечивая прежде всего безопасность города.

На должность начальника городской военной администрации была назначена Людмила Маринина, которая ранее была уволена с должности председателя Варашской районной государственной администрации. Это решение способствует более координированному взаимодействию между органами власти, местным самоуправлением, военными, жителями и энергетическими специалистами.

Председатель Ривненской областной военной администрации Александр Коваль подчеркнул важность этого шага в условиях войны и отметил, что проведение мероприятий по созданию городской военной администрации в Вараше возложено на Генштаб Вооруженных Сил Украины и Ривненскую областную государственную (военную) администрацию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.