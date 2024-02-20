Зеленський створив військову адміністрацію у Вараші на Рівненщині та призначив очільницю

Зеленський підписав указ про створення військової адміністрації у Вараші.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення міської військової адміністрації на Рівненщині, зокрема у місті-супутнику АЕС – Вараші. Рішення було прийнято в контексті воєнного стану, забезпечуючи перш за все безпеку міста.

На посаду начальника міської військової адміністрації була призначена Людмила Мариніна, яка раніше була звільнена з посади голови Вараської районної державної адміністрації. Це рішення сприяє більш координованій взаємодії між органами влади, місцевим самоврядуванням, військовими, мешканцями та енергетичними фахівцями.

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль підкреслив важливість цього кроку в умовах війни та відзначив, що проведення заходів зі створення міської військової адміністрації в Вараші покладено на Генштаб Збройних Сил України та Рівненську обласну державну (військову) адміністрацію.

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