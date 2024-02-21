Військово-лікарська комісія при ТЦК для військовозобов’язаних не повинна бути формальною: рішення суду

Проблеми громадян зі станом здоров’я мають бути ретельно досліджені медичними спеціалістами ВЛК .

Тернопільський окружний адміністративний суд вказав на неприпустимість формального огляду осіб з наявними хронічними захворюваннями під час проходження військово-лікарської комісії.

Як зазначено у матеріалах адміністративної справи, 8 вересня 2023 року громадянин Андрій Г. проходив обстеження та медичний огляд на придатність до військової служби у Військово-лікарській комісії при Хустському районному ТЦК та СП.

Після закінчення медичного огляду Андрій Г. був визнаний придатним до військової служби, про що була складена відповідна довідка.

Андрій Г. з таким висновком не погодився та назвав його «протиправним, необґрунтованим, сформованим без належного медичного огляду та обстеження».

Справа в тому, що Андрій Г. мав низку захворювань та фізичних вад – остеохондроз, протрузію, пошкодження кісткового мозку тощо.

Андрій Г. зазначив, що з такими проблемами зі станом здоров’я він ніяк не міг бути визнаний придатним до військової служби, і взагалі він мав бути визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.

У позовній заяві він також звернув увагу, що представниками ВЛК його скарги на стан здоров`я були проігноровані.

Фактично огляд Андрія Г. не проводився, його не було оглянуто хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом та іншими спеціалістами.

Крім того, позивач звернув увагу, що був змушений проходити медичний огляд не за місцем проживання та реєстрації в межах Тернопільської області, а в Закарпатській області.

У свою чергу, відповідач – ВЛК при Хустському районному ТЦК та СП, не надав жодного доказу на підтвердження повного та належного проведення медичного огляду Андрія Г., вивчення та оцінки стану його здоров’я і фізичного розвитку в цілях визначення ступеня придатності до військової служби.

Разом з тим, Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах, відоме також як Положення № 402, передбачає, що військовозобов’язаний під час проходження медичного обстеження оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, офтальмологом, отоларингологом, стоматологом, дерматологом, а за медичними показниками – лікарями інших спеціальностей.

Втім, як зазначив суд, відсутні будь-які відомості про те, що Андрій Г. реально проходив обстеження у вказаних спеціалістів ВЛК.

Немає також даних і про те, що у позивача відбирався загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, серологічний аналіз крові на антитіла до ВІЛ, антиген до вірусу гепатиту «В», антитіла до вірусу гепатиту «С», визначалася його група крові та резус-залежність, проводилося рентген-обстеження органів грудної клітки, ЕКГ тощо.

Таким чином, як зазначив суд, медичний огляд Андрія Г. не можна вважати ані повним, ані належним.

У свою чергу, Андрій Г. надав суду документи про наявні у нього захворювання, згідно з якими він міг бути визнаним непридатним до військової служби.

Суд зазначив, що питання визначення наявності або відсутності певного діагнозу, а також визначення придатності громадянина до військової служби, є дискреційним повноваженням ВЛК.

Разом з тим, суд вправі перевірити законність висновку ВЛК в межах дотримання процедури прийняття висновку про придатність до військової служби.

У справі Андрія Г. суд встановив порушення саме процедури проходження медичного огляду, визначеної Положенням № 402.

Суд вказав, що ВЛК об’єктивно та повно не дослідила стан здоров’я позивача та його фізичний розвиток під час проходження медичного огляду в цілях визначення ступеня придатності до військової служби.

Таким чином, 17 січня 2024 року суд задовольнив позов Андрія Г. до ВЛК при Хустському районному ТЦК у повному обсязі, а саму постанову ВЛК від 8 вересня 2023 року визнав протиправною та скасував.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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