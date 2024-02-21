Военно-врачебная комиссия при ТЦК для военнообязанных не должна быть формальной: решение суда

Проблемы граждан со здоровьем должны быть тщательно исследованы медицинскими специалистами ВВК.

Тернопольский окружной административный суд указал на недопустимость формального осмотра лиц с хроническими заболеваниями во время прохождения военно-врачебной комиссии.

Как отмечено в материалах административного дела, 8 сентября 2023 года гражданин Андрей Г. проходил обследование и медицинское освидетельствование на пригодность к военной службе в Военно-врачебной комиссии при Хустском районном ТЦК и СП.

После окончания медицинского осмотра Андрей Г. был признан годным к военной службе, о чем была составлена ​​соответствующая справка.

Андрей Г. с таким выводом не согласился и назвал его «противоправным, необоснованным, сформированным без надлежащего медицинского осмотра и обследования».

Дело в том, что Андрей Г. имел ряд заболеваний и физических пороков – остеохондроз, протрузию, повреждение костного мозга и т. д.

Андрей Г. отметил, что с такими проблемами со здоровьем он никак не мог быть признан годным к военной службе, и вообще он должен быть признан непригодным к военной службе с исключением из военного учета.

В исковом заявлении он также обратил внимание, что представителями ВВК его жалобы на состояние здоровья были проигнорированы.

Фактически осмотр Андрея Г. не проводился, он не был осмотрен хирургом, терапевтом, невропатологом, психиатром, окулистом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом и другими специалистами.

Кроме того, истец обратил внимание, что был вынужден проходить медицинское освидетельствование не по месту жительства и регистрации в пределах Тернопольской области, а в Закарпатской области.

В свою очередь ответчик – ВВК при Хустском районном ТЦК и СП, не предоставил ни одного доказательства в подтверждение полного и надлежащего проведения медицинского осмотра Андрея Г., изучения и оценки состояния его здоровья и физического развития в целях определения степени пригодности к военной службе.

Вместе с тем, Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах, известное также как Положение № 402, предусматривает, что военнообязанный при прохождении медицинского обследования осматривается хирургом, терапевтом, невропатологом, психиатром, офтальмологом, отоларингологом, стоматологом, а по медицинским показателям и врачами других специальностей.

Впрочем, как отметил суд, нет никаких сведений о том, что Андрей Г. реально проходил обследование у указанных специалистов ВВК.

Нет также данных и о том, что у истца отбирался общий анализ крови, общий анализ мочи, серологический анализ крови на антитела к ВИЧ, антиген к вирусу гепатита «В», антитела к вирусу гепатита «С», определялась его группа крови и резус-зависимость, проводилось рентген-обследование органов грудной клетки, ЭКГ и т.д.

Таким образом, как отметил суд, медицинское освидетельствование Андрея Г. нельзя считать ни полным, ни надлежащим.

В свою очередь, Андрей Г. представил суду документы об имеющихся у него заболеваниях, согласно которым он мог быть признан непригодным к военной службе.

Суд отметил, что вопрос определения наличия или отсутствия определенного диагноза, а также определения пригодности гражданина к военной службе, является дискреционным полномочием ВВК.

Вместе с тем, суд вправе проверить законность заключения ВВК в рамках соблюдения процедуры принятия заключения о пригодности к военной службе.

В деле Андрея Г. суд установил нарушение именно процедуры прохождения медицинского осмотра, определенной Положением №402.

Суд указал, что ВВК объективно и полно не исследовала состояние здоровья истца и его физического развития при прохождении медицинского осмотра в целях определения степени годности к военной службе.

17 января 2024 года суд удовлетворил иск Андрея Г. к ВВК при Хустском районном ТЦК в полном объеме, а само постановление ВВК от 8 сентября 2023 гожа признал противоправным и отменил.

Автор: Вячеслав Хрипун

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