Глава КХС ВС Лариса Рогач об отмене Хозяйственного кодекса и реформе корпоративного управления, видео

В первую очередь, имеет значение не то, что предусмотрено отменить Хозяйственный кодекс Украины или внести изменения в него, а то, что закладывается в эти процессы: является ли отмена этого Кодекса самоцелью, или она направлена на решение проблем, которые существуют в государстве.

Председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач прокомментировала Право ТВ вопрос принятия законодательных актов, направленных на отмену Хозяйственного кодекса, и законопроект о реформе корпоративного управления.

Так, Верховный Суд, применяющий законодательство, толкует его нормы и делает выводы из применения норм права, не может оставаться в стороне от законодательных инициатив.

«Мы наблюдаем за тем, в каком направлении происходят изменения, на что обращает внимание законодатель. Прежде всего, внимание уделяется реформированию государственного сектора экономики как предпосылки нашего движения к европейскому сообществу, о чем свидетельствует наличие находящегося на финальной стадии законопроекта №5593-д.

В нем говорится о внесении изменений именно в систему корпоративного управления. Указанный законопроект предусматривает внесение изменений, в частности, в Хозяйственный кодекс Украины. Это говорит о том, что законодатель отдает себе отчет, какую роль играет стабильное функционирование экономики, чтобы страна жила, развивалась и работала на победу. Чтобы мы осознали, что после нашей победы будем жить в процветающем государстве.

Поэтому, прежде всего, имеет значение не то, что предусмотрено отменить Хозяйственный кодекс Украины или внести изменения в него, а то, что закладывается в эти процессы: является ли отмена этого Кодекса самоцелью, или она направлена на решение проблем, которые существуют в государстве», - отметила Лариса Рогач.

Детальнее смотрите в видеокомментарии Право ТВ.

Ранее мы публиковали интервью главы КХС ВС Ларисы Рогач, с которым можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Наталя Мамченко

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