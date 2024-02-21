Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мы работаем над Электронным кабинетом военнообязанного, а в Армии+ не будет повесток, - Минобороны

Вместе с Минцифрой продолжается работа над созданием Электронного кабинета военнообязанного.

У представителя Совета бизнес-омбудсмена будет 4 часа, чтобы успеть на обыск у предпринимателя – что рекомендовал принять Комитет для защиты бизнеса

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект, по которому представитель Совета бизнес-омбудсмена должен будет успеть добраться до места проведения следственных действий за 4 часа, но если не успеет – это не помешает обыску у предпринимателя или исполнению определения о временном доступе.

Допуск кандидатов для участия в конкурсе на должности судей апелляционных судов состоится 4 марта

ВККС будет работать в составе сразу пяти коллегий.

Перезагрузка Бюро экономической безопасности – Комитет избрал для одобрения вариант Кабмина

Налоговый комитет Рады рекомендовал принять законопроект о переаттестации работников БЭБ после прекращения военного положения, но руководство будут переизбирать сразу.

Конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда необходимо обязательно провести в 2024 году – ВАКС

В 2024 году истекает срок полномочий Общественного совета международных экспертов.

  1. Фото
  2. / Публикации

Глава КХС ВС Лариса Рогач об отмене Хозяйственного кодекса и реформе корпоративного управления, видео

10:45, 21 февраля 2024
В первую очередь, имеет значение не то, что предусмотрено отменить Хозяйственный кодекс Украины или внести изменения в него, а то, что закладывается в эти процессы: является ли отмена этого Кодекса самоцелью, или она направлена на решение проблем, которые существуют в государстве.
Глава КХС ВС Лариса Рогач об отмене Хозяйственного кодекса и реформе корпоративного управления, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач прокомментировала Право ТВ вопрос принятия законодательных актов, направленных на отмену Хозяйственного кодекса, и законопроект о реформе корпоративного управления.

Так, Верховный Суд, применяющий законодательство, толкует его нормы и делает выводы из применения норм права, не может оставаться в стороне от законодательных инициатив.

«Мы наблюдаем за тем, в каком направлении происходят изменения, на что обращает внимание законодатель. Прежде всего, внимание уделяется реформированию государственного сектора экономики как предпосылки нашего движения к европейскому сообществу, о чем свидетельствует наличие находящегося на финальной стадии законопроекта №5593-д.

В нем говорится о внесении изменений именно в систему корпоративного управления. Указанный законопроект предусматривает внесение изменений, в частности, в Хозяйственный кодекс Украины. Это говорит о том, что законодатель отдает себе отчет, какую роль играет стабильное функционирование экономики, чтобы страна жила, развивалась и работала на победу. Чтобы мы осознали, что после нашей победы будем жить в процветающем государстве.

Поэтому, прежде всего, имеет значение не то, что предусмотрено отменить Хозяйственный кодекс Украины или внести изменения в него, а то, что закладывается в эти процессы: является ли отмена этого Кодекса самоцелью, или она направлена на решение проблем, которые существуют в государстве», - отметила Лариса Рогач.

Детальнее смотрите в видеокомментарии Право ТВ.

Ранее мы публиковали интервью главы КХС ВС Ларисы Рогач, с которым можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Городовенко
    Віктор Городовенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Валерій Сагайдак
    Валерій Сагайдак
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Андрій Кирилюк
    Андрій Кирилюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова