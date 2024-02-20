«Запорізький фланг під натиском окупантів»: у ЗСУ спростували заяви журналістів CNN

CNN написало про 50 тисяч окупантів на Запорізькому напрямку, проте в ЗСУ заявили, що загроза не порівняється з Авдіївкою.

Джерело фото: Генеральний штаб ЗСУ

За інформацією CNN, оприлюдненою у понеділок, 19 лютого, окупанти нарощують сили на півдні України, зокрема на Запорізькому напрямку. За невизначеними російськими та українськими джерелами видання, ворожа армія вже сконцентрувала близько 50 тисяч військовослужбовців на цій ділянці.

Представник оперативно-стратегічного угрупування «Таврія» Дмитро Лиховій прокоментував цю інформацію в ефірі телемарафону, зауваживши, що в порівнянні з іншими районами, наприклад, з Авдіївкою, цей напрямок має інші умови та обставини. Він пояснив, що на Запорізькому напрямку, завдяки його значній протяжності, противник розподіляє свої сили вздовж лінії фортифікації.

«Ці кілька десятків тисяч людей з окупаційної армії не чинять такого тиску, як в Авдіївці, тому що це інші обставини та умови. Запорізький напрямок має значну протяжність, і противник розподіляє всю цю кількість уздовж цієї лінії своєї фортифікації», – сказав він.

Лиховій також відзначив, що якщо російські сили вирішать зменшити свою присутність на флангах, українські захисники можуть скористатися цим і використати цю можливість для відповідних дій.

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