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Працівники НАЗК та детективи НАБУ: стало відомо, хто вийшов у фінал конкурсу на голову НАЗК

Серед тих, хто увійшов до 10-ки фіналістів у конкурсі на голову НАЗК – екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський, детективи НАБУ Олександр Скомаров і Віктор Павлущик.

Рапорт працівника поліції не може слугувати однозначним доказом винуватості водія у порушенні ПДР, - Верховний Суд

Суди дослідили відеозапис з нагрудної камери патрульного поліцейського, який не містив відомостей про здійснення адміністративного правопорушення водієм.

Керівник управління НАЗК, екс-нардеп Андрій Тетерук пояснив, як купив земельні ділянки у Вишгородському районі по 76 тисяч грн у 2022 році, та чому вони не відобразилися у декларації

За словами кандидата на голову НАЗК Андрія Тетерука, ціни на землю у Хотянівці Вишгородського району значно нижчі, ніж в інших районах Київської області, а у декларації ділянки не відобразилися «через технічну проблему».

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В Офісі Генпрокурора вважають, що суди мають визначати пріоритетність у розгляді справ.

Мобілізований прокурор САП Сергій Степанян під час конкурсу на голову НАЗК зазначив, що у нього немає «машини часу», щоб пояснити доходи матері у 90-х роках

Сергій Степанян зазначив, що об’єктивно важко пояснити певні доходи від підприємництва родини, які були набуті 20-30 років тому.

  1. В Україні

«Запорізький фланг під натиском окупантів»: у ЗСУ спростували заяви журналістів CNN

21:27, 20 лютого 2024
CNN написало про 50 тисяч окупантів на Запорізькому напрямку, проте в ЗСУ заявили, що загроза не порівняється з Авдіївкою.
«Запорізький фланг під натиском окупантів»: у ЗСУ спростували заяви журналістів CNN
Джерело фото: Генеральний штаб ЗСУ
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За інформацією CNN, оприлюдненою у понеділок, 19 лютого, окупанти нарощують сили на півдні України, зокрема на Запорізькому напрямку. За невизначеними російськими та українськими джерелами видання, ворожа армія вже сконцентрувала близько 50 тисяч військовослужбовців на цій ділянці.

Представник оперативно-стратегічного угрупування «Таврія» Дмитро Лиховій прокоментував цю інформацію в ефірі телемарафону, зауваживши, що в порівнянні з іншими районами, наприклад, з Авдіївкою, цей напрямок має інші умови та обставини. Він пояснив, що на Запорізькому напрямку, завдяки його значній протяжності, противник розподіляє свої сили вздовж лінії фортифікації.

«Ці кілька десятків тисяч людей з окупаційної армії не чинять такого тиску, як в Авдіївці, тому що це інші обставини та умови. Запорізький напрямок має значну протяжність, і противник розподіляє всю цю кількість уздовж цієї лінії своєї фортифікації», – сказав він.

Лиховій також відзначив, що якщо російські сили вирішать зменшити свою присутність на флангах, українські захисники можуть скористатися цим і використати цю можливість для відповідних дій.

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