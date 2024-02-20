Російський суд продовжив арешт американського журналіста Гершковича, звинуваченого у шпигунстві

Московський суд відхилив апеляцію адвокатів американського журналіста та залишив його під вартою ще на рік.

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Московський суд відхилив апеляцію адвокатів американського журналіста Евана Гершковича і залишив його під вартою принаймні до 30 березня. Гершкович, який є репортером московського бюро американського видання The Wall Street Journal (WSJ), залишиться за ґратами щонайменше ще рік після свого арешту 29 березня 2023 року за звинуваченнями у шпигунстві на користь США, – повідомляє Голос Америки.

Судова заява, опублікована 20 лютого, стверджує, що Гершкович залишиться під вартою до 30 березня 2024 року. Уряд США вважає його затримку неправомірною, а саме видання WSJ рішуче заперечує звинувачення у шпигунстві.

Це вже другий рік, коли Гершкович перебуває під вартою, а його адвокати намагаються добитися його звільнення. За словами адвокатів, апеляція не стосувалася суті справи.

США вже давно висловлювали своє непогодження з арештом Гершковича, підкреслюючи, що його затримка має політичний характер. Посол США в росії Лінн Трейсі, яка була присутня на слуханні, заявила, що звинувачення проти Гершковича безпідставні.

Нагадаємо, що Гершкович був затриманий під час робочої поїздки в Єкатеринбургу. Докази, що підтверджують звинувачення у шпигунстві, так і не були оприлюднені.

США продовжують працювати над звільненням Гершковича та інших американських громадян, яких тримає в росії. Відповідно до Держдепу, це включає у себе не лише Гершковича, а й колишнього морського піхотинця США Пола Вілана, який також утримується у російській колонії за звинуваченнями у шпигунстві.

Речник Державного департаменту Метью Міллер наголосив, що США продовжуватимуть діалог з росією для спроби досягнення звільнення своїх громадян.

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