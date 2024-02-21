У Києві чоловік підпалив квартиру колишньої заради помсти

Чоловіку, який підпалив квартиру колишньої подруги, оголошено підозру.

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який підпалив квартиру колишньої подруги як помсту. За даними правоохоронців, чоловік влаштував пожежу, після чого був затриманий поліцією.

Подія сталася, коли жінка звернулася до Голосіївського управління поліції з повідомленням про те, що її колишній співмешканець підпалив її квартиру. На місце виїхала слідчо-оперативна група, патрульна поліція та рятувальники, які швидко загасили пожежу.

Після затримання порушника його дії були пояснені образою на колишню подругу. За результатами слідства чоловіку було оголошено підозру за статтею про умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинене йому злочин загрожує до десяти років позбавлення волі згідно з чинним Кримінальним кодексом України.

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