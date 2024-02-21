Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військово-лікарська комісія при ТЦК для військовозобов’язаних не повинна бути формальною: рішення суду

Проблеми громадян зі станом здоров’я мають бути ретельно досліджені медичними спеціалістами ВЛК .

Ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не підлягає апеляційному оскарженню, - Верховний Суд

Верховний Суд підкреслив, що перевірці в апеляційній інстанції підлягають лише ухвали слідчого судді, які пов'язані з можливістю істотного обмеження прав, свобод та інтересів особи або мають вирішальне значення для руху досудового розслідування чи кримінального провадження в цілому.

Прокурор наполягав на екстрадиції за запитом рф особи для притягнення до кримінальної відповідальності, - що вирішив Верховний Суд

У касаційній скарзі на рішення суду, яким було фактично скасовано задоволення запиту рф на екстрадицію особи, прокурор стверджував, що судом було проігноровано чинність для України Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року.

Кандидат на голову НАЗК Артем Хаванов пояснив, як суд позбавив його прав за керування авто у стані сп’яніння, та чому теща купила Porsche Macan

Уповноважений з антикорупційної діяльності Укрексімбанку Артем Хаванов під час співбесіди розповів про ситуацію із позбавленням прав за керування авто у стані сп’яніння, а також відповів, навіщо тещі Subaru Forester і Porsche Macan.

Працівники НАЗК та детективи НАБУ: стало відомо, хто вийшов у фінал конкурсу на голову НАЗК

Серед тих, хто увійшов до 10-ки фіналістів у конкурсі на голову НАЗК – екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський, детективи НАБУ Олександр Скомаров і Віктор Павлущик.

  1. У світі

У лікарні помер другий український баскетболіст, якого поранили у німецькому Оберхаузені

08:13, 21 лютого 2024
У баскетбольному клубі повідомили, що стан хлопця настільки різко погіршився, що лікарі вже нічого не могли зробити для нього.
У лікарні помер другий український баскетболіст, якого поранили у німецькому Оберхаузені
Фото: fbu.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомлялося, у Німеччині вбили 17-річного баскетболіста з України, його друг потрапив до реанімації. Пізніше стало відомо про затримання нападника.

20 лютого стало відомо, що у лікарні помер 18-річний український баскетболіст Артем Козаченко, який постраждав під час нападу у німецькому місті Оберхаузен. Про це повідомив клуб ART Giants, за який виступав хлопець.

В ART Giants заявили, що Козаченко помер від отриманих серйозних травм.

«З моменту жорстокого нападу в Оберхаузені Артем перебував у реанімації в лікарні. На жаль, за останні кілька днів його стан настільки різко погіршився, що лікарі вже нічого не могли зробити для нього», – додали там.

Додамо, що головним підозрюваним у вбивстві є 15-річний школяр німецько-турецького походження із Гельзенкірхена.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Рафальська
    Інна Рафальська
    керівник Адвокатського об’єднання «Київська муніципальна колегія адвокатів»
  • Степан Домусчі
    Степан Домусчі
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Дудін
    Сергій Дудін
    суддя Київського окружного адміністративного суду