У лікарні помер другий український баскетболіст, якого поранили у німецькому Оберхаузені

У баскетбольному клубі повідомили, що стан хлопця настільки різко погіршився, що лікарі вже нічого не могли зробити для нього.

Фото: fbu.ua

Як раніше повідомлялося, у Німеччині вбили 17-річного баскетболіста з України, його друг потрапив до реанімації. Пізніше стало відомо про затримання нападника.

20 лютого стало відомо, що у лікарні помер 18-річний український баскетболіст Артем Козаченко, який постраждав під час нападу у німецькому місті Оберхаузен. Про це повідомив клуб ART Giants, за який виступав хлопець.

В ART Giants заявили, що Козаченко помер від отриманих серйозних травм.

«З моменту жорстокого нападу в Оберхаузені Артем перебував у реанімації в лікарні. На жаль, за останні кілька днів його стан настільки різко погіршився, що лікарі вже нічого не могли зробити для нього», – додали там.

Додамо, що головним підозрюваним у вбивстві є 15-річний школяр німецько-турецького походження із Гельзенкірхена.

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