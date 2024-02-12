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  1. В Україні

У Німеччині вбили 17-річного баскетболіста з України, його друг у реанімації

08:45, 12 лютого 2024
Напередодні матчу на баскетболістів напали з ножами на вулиці.
У Німеччині вбили 17-річного баскетболіста з України, його друг у реанімації
Джерело фото: Федерація баскетболу міста Києва / Facebook
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У Німеччині невідомі з ножами напали на баскетболістів з України напередодні чергового матчу. Один зі спортсменів, 17-річний Володимир Єрмаков, помер у лікарні від отриманих травм.

Про це повідомляє Федерація баскетболу міста Києва.

«Володя і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду "ART Giants" (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони - українці! Вся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації», - йдеться у повідомленні.

Також у Федерації зазначають, що місцева поліція вже веде справу. На місці злочину були свідки.

Володимир Єрмаков займався баскетболом і грав у дитячих командах «Тейваз» і «5T.E.A.M.-ДЮСШ-12». Також у складі юнацької збірної України (U-16) він виступав на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії.

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