У Німеччині вбили 17-річного баскетболіста з України, його друг у реанімації

Напередодні матчу на баскетболістів напали з ножами на вулиці.

Джерело фото: Федерація баскетболу міста Києва / Facebook

У Німеччині невідомі з ножами напали на баскетболістів з України напередодні чергового матчу. Один зі спортсменів, 17-річний Володимир Єрмаков, помер у лікарні від отриманих травм.

Про це повідомляє Федерація баскетболу міста Києва.

«Володя і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду "ART Giants" (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони - українці! Вся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації», - йдеться у повідомленні.

Також у Федерації зазначають, що місцева поліція вже веде справу. На місці злочину були свідки.

Володимир Єрмаков займався баскетболом і грав у дитячих командах «Тейваз» і «5T.E.A.M.-ДЮСШ-12». Також у складі юнацької збірної України (U-16) він виступав на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.