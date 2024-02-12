Глава Пентагону Ллойд Остін знову потрапив до шпиталю

Міністр оборони передав свої обов’язки заступниці Кетлін Хікс.

Джерело фото: Associated Press

Міністерство оборони США повідомило про термінову госпіталізацію Ллойда Остіна через проблеми із здоров’ям.

Про це йдеться в повідомленні оборонного відомства.

«Сьогодні міністр оборони Ллойд Остін був доставлений охороною на огляд до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда через симптоми, що вказують на невідкладну проблему із сечовим міхуром»,- зазначається в повідомленні.

Як пише «CNN» за даними Пентагону, міністр оборони передав свої обов’язки заступниці Кетлін Хікс. У заяві прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер зазначив, що вона приступила до виконання функцій і обов'язків глави Пентагону. Білий дім, голова Об'єднаного комітету начальників штабів і Конгрес були повідомлені.

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