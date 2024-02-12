Глава Пентагона Ллойд Остин снова попал в госпиталь

Министр обороны передал свои обязанности заместительнице Кэтлин Хикс.

Источник фото: Associated Press

Министерство обороны США сообщило о срочной госпитализации Ллойда Остина из-за проблем со здоровьем.

Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.

«Сегодня министр обороны Ллойд Остин был доставлен охраной на осмотр в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за симптомов, указывающих на неотложную проблему с мочевым пузырем», - отмечается в сообщении.

Как пишет «CNN» по данным Пентагона, министр обороны передал свои обязанности заместительнице Кэтлин Хикс. В заявлении пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер отметил, что она приступила к выполнению функций и обязанностей главы Пентагона. Белый дом, глава Объединенного комитета начальников штабов и Конгресс были сообщены.

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