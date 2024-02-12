Киев окутало в туман – видимость 200-500 м

Столицу окутал густой туман, из-за чего видимость на дороге снизилась.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

Столицу окутал густой туман, из-за чего видимость на дороге снизилась. В Украинском гидрометцентре сообщили, что в городе и области видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане следовать следующим советам:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Пешеходам напоминают быть внимательными, одевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

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