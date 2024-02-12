Киев окутало в туман – видимость 200-500 м

Столицу окутал густой туман, из-за чего видимость на дороге снизилась. В Украинском гидрометцентре сообщили, что в городе и области видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).
Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Пешеходам напоминают быть внимательными, одевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.
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