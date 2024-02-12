В США Сенат сделал еще шаг к одобрению пакетного проекта с помощью для Украины

Сенат приблизил окончательное голосование законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Сенат США в воскресенье проголосовал за преодоление последнего процедурного препятствия и сделал еще один шаг к одобрению пакетного законопроекта о дополнительном финансировании по вопросу нацбезопасности, в который включена в том числе помощь для Украины.

«За» окончательное голосование высказались 67 сенаторов, 27 были против.

18 республиканцев поддержали законопроект несмотря на призывы Дональда Трампа.

Как уточняет Укринформ, Сенат в воскресенье проголосовал за прекращение дебатов и внесение поправок в законопроект H.815, предусматривающий выделение $95 миллиардов, в частности, на поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Таким образом, процесс принятия законопроекта продвигается дальше по процедуре.

Следующим шагом должно стать голосование по существу законопроекта в виде, который он имеет сейчас. Для этого требуется поддержка не менее 51 законодателя.

Дата финального голосования еще не определена.

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