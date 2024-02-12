В Одессе сгорел жилой дом, есть погибший

В результате пожара в частном одноэтажном доме Одессы погиб мужчина.

Источник фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

В Одессе произошел пожар в жилом доме, в результате которого было обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Специалисты получили сообщение о пожаре в Хаджибейском районе города, по адресу улица Прирейкова. Прибыв на место, спасатели установили возгорание домашнего имущества в частном одноэтажном доме. Пожар был ликвидирован на площади 40 квадратных метров.

Во время проведения тушения пожарные обнаружили тело мужчины. Информация о его личности в настоящее время устанавливается.

Для преодоления возгорания было привлечено 5 единиц техники и 22 пожарных, а также 1 единицу техники и 3 человека личного состава от Ассоциации добровольных пожарных Украины.

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