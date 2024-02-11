Маска вызвали в суд свидетельствовать о покупке Twitter

Федеральный суд Калифорнии рассматривает дело о покупке Twitter.

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Федеральный суд Калифорнии осуществляет судебный вызов миллиардера Илона Маска дать показания перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в связи с покупкой им компании Twitter, сообщает агентство Bloomberg.

Суд признал, что собранные доказательства являются важными для расследования SEC и требуемые показания от Маска не являются чрезмерно обременительными. Обеим сторонам дано указание встретиться и решить вопрос о дате и месте проведения показаний в течение одной недели.

SEC ищет информацию о покупке акций Twitter Маском перед поглощением компании и о его заявлениях относительно инвестиций. В 2022 году SEC обратилось к Маску с просьбой предоставить информацию о задержке с раскрытием его доли в Twitter, что было сделано с опозданием на неделю.

Маск пытается опротестовать основания для расследования SEC, называя их безосновательными и утверждая, что агентство ищет нерелевантную информацию. Он также отрицает, что повестка в суд превышает полномочия SEC, но суд это отрицает, указав на соответствие законодательству.

В субботу, 10 февраля, суд подтвердил легитимность требования SEC к Маску, указав на законодательное основание для его проведения.

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