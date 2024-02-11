Главнокомандующий ВСУ Сырский представил личному составу нового командующего Сухопутными войсками

«У меня других кандидатур даже не было», – Сырский о назначении нового командующего Сухопутными войсками Павлюка.

Источник фото: Сухопутные войска

Генерал-полковник, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский представил личному составу нового командующего Сухопутных войск генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

"Мы с Вами были большой семьей в составе Сухопутных войск. Я продолжаю оставаться вместе с вами. Война показала, что все что мы делали, а это тренировки, учения и те меры, которые были приняты накануне вторжения, осуществлялись не зря. Когда Президент спросил меня, кто будет командовать Сухопутными войсками, у меня других кандидатур даже не было", - заявил генерал-полковник во время церемонии.

В свою очередь, генерал-лейтенант Александр Павлюк выразил благодарность главнокомандующему за доверие и за проведенную работу с целью защиты страны. Он также подчеркнул, что взаимная поддержка является ключом к усилению Вооруженных Сил и достижению победы.

"Мы сделаем все, чтобы быть опорой для Вас. Чтобы Вы всегда могли рассчитывать на Сухопутные войска. Вместе - мы являемся силой и ключом к Победе Украины", - подчеркнул генерал-лейтенант Павлюк в своем обращении к главнокомандующему и личному составу.

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