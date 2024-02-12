Київ огорнуло в туман – видимість 200-500 м

Столицю огорнув густий туман, через що видимість на дорозі зменшилася.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Столицю огорнув густий туман, через що видимість на дорозі зменшилася. В Українському гідрометцентрі повідомили, що в місті та області видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Пішоходам нагадують бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

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