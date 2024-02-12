В Германии убили 17-летнего баскетболиста из Украины, його друг в реанимации

В преддверии матча на баскетболистов напали неизвестные с ножами на улице.

Источник фото: Федерация баскетбола города Киева / Facebook

В Германии неизвестные с ножами напали на баскетболистов из Украины в преддверии очередного матча. Один из спортсменов, 17-летний Владимир Ермаков, умер в больнице от полученных травм.

Об этом сообщает Федерация баскетбола города Киева.

«Володя и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду "ART Giants" (U-19) из Дюссельдорфа. В преддверии очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они – украинцы! Вся команда провела ночь в больнице рядом с нашими ребятами. К сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации», - говорится в сообщении.

Также в Федерации отмечают, что местная полиция уже ведет дело. На месте преступления находились свидетели.

Владимир Ермаков занимался баскетболом и играл в детских командах «Тейваз» и «5T.E.A.M.-ДЮСШ-12». Также в составе юношеской сборной Украины (U-16) он выступал на чемпионате Европы 2022 в Болгарии.

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