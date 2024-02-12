Жорстоке вбивство українського баскетболіста Єрмакова: з'явилися подробиці про нападника

Головним підозрюваним у вбивстві є 15-річний школяр німецько-турецького походження із Гельзенкірхена.

Як раніше повідомлялося, у Німеччині вбили 17-річного баскетболіста з України, його друг у реанімації. Пізніше стало відомо про затримання нападника.

За даними німецького видання Bild, близько 20:00 баскетболіста Володимир Єрмаков повертався додому із 18-річним товаришем по команді Артемом Козаченком. В автобусі у них почалася суперечка зі школярами. Коли спортсмени вийшли з автобуса біля залізничного вокзалу, підлітки напали на них із ножами.

У ніч проти понеділка правоохоронні органи затримали двох підозрюваних. Головний із них — 15-річний школяр німецько-турецького походження з Гельзенкірхена. Він уже відомий поліції як злочинець, який вчинив кілька нападів та пограбувань. Другий – 14-річний школяр німецько-грецького походження з міста Херне, також відомий поліції. Першого заарештували, другого передали опікунам.

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