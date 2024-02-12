До кандидата на голову НАЗК Сергія Гупяка виникли питання щодо невнесення до ЄРДР даних за заявою Романа Маселка

Також виникли питання стосовно доходів матері кандидата на посаду голови НАЗК Сергія Гупяка.

Конкурсна комісія з відбору нового голови НАЗК 9 лютого провела співбесіди на доброчесність з низкою кандидатів. Четвертим співбесіду проходив Сергій Гупяк, який на теперішній час працює керівником четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому.

У березні 2023 року Сергій Гупяк разом із нинішнім директором НАБУ Семеном Кривоносом увійшов до трійки переможців конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ), коли кандидатів відбирали разом із міжнародними експертами. Кабмін тоді обрав із трійки Семена Кривоноса.

У Конкурсної комісії з відбору голови НАЗК основні питання виникли щодо доходів матері Сергія Гупяка. «У поясненнях, які Ви надали зараз, Ви повідомили, що стосовно майна матері вчинялися правопорушення. Чи могли б Ви сказати, яким саме бізнесом займалася Ваша мати у 1999-2019 роках? В чому полягали правопорушення стосовно майна?» - спитали члени Комісії.

«Моя мати дійсно здійснювала як ФОП роздрібну торгівлю солодощами, напоями, які не потребували наявності ліцензії. Цю діяльність вона активно здійснювала до 2011 року. В 2019 році повністю припинила ФОП. Стосовно небажання розкривати доходи – мова йшла саме про небажання говорити про можливі заощадження, які є у моїх батьків на сьогодні, щоб не озвучувати цю суму назагал», - зазначив кандидат.

Стосовно відсутності інформації у Податковій про доходи матері від бізнесу, Сергій Гупяк пояснив, що з 2023 року відбулося оновлення Реєстру, і дані автоматично туди не переходять. «У Податковій службі є ця інформація, яка може бути надана за запитом моєї матері або Комісії», - пояснив він.

Отже, кандидат вказав, що не бажає озвучувати суму заощаджень батьків з безпекових міркувань, але цілком може надати їх комісії безпосередньо.

«Наприклад, в 2002 році – це сума 21,6 тисяч доларів. В 2007 році – 45 тисяч доларів. В 2010 році – 29 тисяч доларів. Це свідчить про те, що моя мати мала достатній дохід і можливість заощаджувати», підкреслив Сергій Гупяк. На його думку, надавати повну інформацію немає сенсу, оскільки ті дані, які є, свідчать про можливість здійснити відповідні майнові надбання.

Щодо правопорушень відносно майна батьків, Сергій Гупяк повідомив, що було проникнення до приміщення, але нікого до відповідальності не притягнули.

Згодом член Конкурсної комісії Тетяна Цувіна повідомила, що незадовго до співбесіди до Комісії надійшла довідка від Податкової служби стосовно доходів матері кандидата. Після того, як цю довідку перекладуть англійською, члени Комісії від міжнародних партнерів зможуть також із нею ознайомитися.

Крім того, Комісія поцікавилася, чому в 2021 році не було внесені до ЄРДР відомості за заявою Романа Маселка (нині член ВРП) щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 384, 366 КК (введення в оману суду та службове підроблення). «Ви не внесли ці відомості до ЄРДР. 15 листопада 2021 року Вінницький міський суд визнав цю діяльність протиправною. Чому так відбулося?» - запитали члени Комісії.

«Це буденна робота. В 2012 році вступив в силу КПК, який передбачав зовсім інший підхід. З’явився інститут слідчого судді, який дозволяє оскаржувати рішення слідчого, прокурора, зокрема, внесення відомостей до ЄРДР. Тобто, до ЄРДР вносяться не всі повідомлення, а лише ті, де були достатньо обгрунтовані відомості про вчинення кримінального правопорушення. Заявник може оскаржувати відмову до слідчого судді», зазначив кандидат. За його словами, така ситуація абсолютно нормальною.

На запитання Комісії стосовно того, чи отримував Сергій Гупяк пропозиції стати заступником Директора НАБУ після того, як увійшов до трійки фіналістів, кандидат відповів, що не спілкувався ні з ким щодо такої можливості. Водночас зазначив, що після завершення конкурсу в день голосування Уряду Денис Шмигаль провів детальну співбесіду з трьома переможцями. На думку Гупяка, почуті відповіді очільнику Кабміну сподобались. Тому Прем’єр висловив таку ініціативу, припускає кандидат, після цих розмов та детального вивчення профайлів кандидатів.

Нагадаємо, 6 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль рекомендував новому директору НАБУ розглянути можливість призначення інших двох фіналістів конкурсу – Сергія Гупяка й Романа Осипчука на керівні посади в НАБУ. Однак Гупяк так і лишився працювати у ДБР.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що кандидат на голову НАЗК Андрій Вишневський розповів, як діяльність Олександра Новікова з внесення певних компаній до переліку спонсорів війни призвела до міжнародного конфлікту.

Також співбесіду проходив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Станіслав Броневицький. Прокурору САП Станіславу Броневицькому поставили питання щодо балотування від Радикальної партії Олега Ляшка і постановки на військовий облік його сина, який живе у США, а також стосовно перебування на військовому обліку самого кандидата на голову НАЗК.

Крім того, співбесіду з членом нової ВККС Віталієм Гацелюком проводив колишній член ВККС Андрій Козлов, який вирішив з’ясувати, чи вистачало батькам нової дружини Віталія Гацелюка коштів на купівлю нерухомості та авто.

Автор: Наталя Мамченко

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