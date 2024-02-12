На главу МЗС Дмитра Кулебу напав собака

На його чотирилапих і на нього напав великий собака, якого вигулювали без повідка.

Джерело фото: instagram.com/dmytro_kuleba

На Міністра закордонних справ Дмитра Кулебу напав собака. Про це очільник МЗС повідомив на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, на його чотирилапих і на нього напав великий собака, якого вигулювали без повідка. Історію він супроводив фото з наслідком укусу.

«Собак треба любити, але ж і тримати на повідках. Великий собака, якого вигулювали без повідка, напав на моїх під час прогулянки. І принагідно на мене», - написав міністр.

Кулеба зазначив, що звернувся до медиків за допомогою, які «підрихтували» його його.

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