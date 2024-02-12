На главу МИД Дмитрия Кулебу напала собака

На его четырехлапых и на него напала большая собака, которую выгуливали без поводка.

Источник фото: instagram.com/dmytro_kuleba

На Министра иностранных дел Дмитрия Кулебу напала собака. Об этом глава МИД сообщил на своей странице в соцсети.

По его словам, на его четырехлапых и на него напала большая собака, которую выгуливали без поводка. Историю он сопроводил фото с последствием укуса.

«Собак надо любить, но и держать на поводках. Большая собака, которую выгуливали без поводка, напала на моих во время прогулки. И при случае мне», - написал министр.

Кулеба отметил, что обратился к медикам за помощью, которые «подрихтовали» его.

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